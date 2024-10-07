中國股市熱！券商部分崗位全面復工 開戶復核提早進行

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-07 10:30

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據《財聯社》周日（6 日）報導，距離中國十一國慶假期結束還有 2 天，周日起部分券商崗位已全面復工，集中在財富、經紀條線，包括券商召開開市前動員大會，分管領導及分支機構負責人需要到位安排部署工作，核心安排在於開戶、交易等事項。

「公司已經提前復工，除了財富機構全員返崗，投顧直播和夜市委托全部提前開市了。」財達證券相關人士表示。

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財達證券說，近期中國在一系列政策利多催動下，A 股市場展現強勁上漲勢頭，顯著提振投資人的信心，開戶交易人數激增。

該券商還在內部的推文中稱：「行情就是命令，崗位就是責任」，國慶期間實行開戶和服務不打烊。

華南某券商內部人士也說：「當前市場行情火爆，投資者熱情高漲，接總部通知，10 月 6 日、7 日各營業部正常營業。」除了個別網點，該券商分支機構均已全部復工。

與此同時，周日起，為滿足假期開戶申請激增，中登公司已提前開放統一賬戶平台和身分資料核查系統等渠道權限，便於券商等提前準備。

不過，新申請證券賬戶仍要等 10 月 8 日才能完成，10 月 9 日才可正常進行交易。

業界人士測算，近日行業累計開戶數量需求在千萬左右。此前五天國慶假期內，超過 60 家券商線下營業部安排人手值班進行預開戶，線上開戶實現 7x24 小時自助服務，含申請兩融等權限，工作氛圍十分強烈。

券商假期間的服務，前半段主要是推廣開戶、找回密碼等基本操作方法，進入假期後半段，主要是進行投教及行情復盤研究等內容。