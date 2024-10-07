港股新變化：AH股溢價率進一步降低 5股倒掛
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-07 15:00
中國十一國慶連假期間，「因為 A 股第一次不想放假」一度衝上熱搜，那斯達克中國金龍指數周漲幅達 11.85%，為連續第四周走高。
香港恒生指數上周五（4 日）收漲 2.82%，報 22,736.87 點，創下兩年半新高。恒生科指大漲 4.99%，報 5,227.13 點。
據《數據寶》周日報導，在沒有「南下資金」助攻下，香港本地資金和外資成為假期主力資金，足以證明中國資產的底層邏輯顯著扭轉，被全球投資者認可和追捧。
數據顯示，恒生指數最新本益比（PE）為 11 倍，略高於過去 10 年 10.07 倍的中位數，不到危險值的 11.97 倍。
恒生科技指數最新本益比為 29 倍，低於過去 10 年 36.11 倍的中位數，以及危險值的 44.35 倍。
對 A 股來說，中國股市國慶休市以來，港股已經顯著搶跑 A 股大概 10%，代表投資者對估值更低的港股，給予了更多關注。
對 H 股而言，股價大漲後，AH 股溢價率不斷下行，不排除今後 AH 股溢價率進一步走低，最終 AH 股同股同價。
數據顯示，截至 9 月 30 日收盤，市場上 AH 股溢價率的算術平均值為 107.79%，中位數為 85.6%。
港股在國慶連假期間「先漲為敬」後，AH 股溢價率明顯縮窄，算術平均值降至 81.6%，中位數為 67.64%。
從個股來看，浙江世寶、弘業期貨、京城股份的最新 AH 股價格比，分別為 4.29 倍、4 倍、3.97 倍，而該數據在 9 月 30 日為 6.69 倍、5.58 倍和 4.49 倍。
對 A 股而言，AH 股溢價越小，說明 A 股越便宜，投資性價比更高。
從最新價來看，藥明康德、招商銀行、美的集團、萬科 A、華泰證券的 AH 股價格，已經出現倒掛。藥明康德 H 股最新價為 60.51 元，已超出 A 股的人民幣 52.36 元。
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