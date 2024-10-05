盤中速報 - Worldcoin大漲9%，報1.82美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-05 16:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過9%，最新價格1.82美元，總成交量達0.40億美元，總市值8.78億美元，目前市值排名第 51 名。
近 1 日最高價：1.83美元，近 1 日最低價：1.62美元，流通供給量：484,161,714。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.90%
- 近 1 月：+15.99%
- 近 3 月：-11.88%
- 近 6 月：-76.52%
- 今年以來：-55.46%
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