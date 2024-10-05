盤中速報 - Celestia大漲9.95%，報5.23美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-05 08:05
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過9.95%，最新價格5.23美元，總成交量達0.37億美元，總市值11.20億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：5.37美元，近 1 日最低價：4.75美元，流通供給量：214,249,007。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-24.97%
- 近 1 月：+15.26%
- 近 3 月：-2.36%
- 近 6 月：-61.10%
- 今年以來：-65.78%
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