聚陽Q3營收衝破百億創高 下半年200億元目標不變

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-04 19:17

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成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (4) 日公告 9 月營收 32.91 億元，月減近 2 成、年增 17.5%，創同期新高，第三季營收 104.64 億元，單季營收破百億元，創歷史新高，季增 36%、年增 12.9%。

累計前 9 月營收 267.67 億元，年增 10%，也創同期新高。聚陽說明，9 月營收跟去年相比，出貨年增 17%、平均售價 (ASP) 及匯率持平，月對月方面，8 月因旺季，加上有 7 月遞延，墊高比較基期。

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展望第四季，聚陽表示，整體維持下半年營收 200 億元看法不變，但因船期不定，使得單月營收認列會有前、後月變數，不過整體方向仍正向看待，薩爾瓦多廠也在 10 月正式啟動生產，長線可供靈活調配產能。