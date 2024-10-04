第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」揭曉 科學月刊、殷允芃、陳雲址獲獎

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-04 18:06

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第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」今 (4) 日舉行贈獎典禮，由台灣致力科學知識普及逾半世紀的《科學月刊社》及《天下雜誌群》創辦人殷允芃獲獎，同時，恆春半島第一位常駐眼科醫師陳雲址獲頒特別獎。

「蔡萬才台灣貢獻獎」是蔡萬才家族為紀念富邦集團蔡萬才總裁一生熱心公益、關心台灣社會發展而設立，每兩年舉辦一次，希望表彰對台灣各領域有具體成就、貢獻之個人或團體，進而將其熱愛並造福鄉土的情懷發揚光大，匯聚更多正向的力量。

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《科學月刊社》在沒有企業及政府補助支持情況下，55 年來在數千人次的台灣科學家通力合作下，為學生和大眾撰寫了超過六千萬字的科普文章，推動科學知識啓蒙，影響幾個世代之人才培育，是書生與科學家報國的最佳典範。

專業新聞記者出身的殷允芃，創辦《天下雜誌》群，致力於財經及社會議題討論，促進知識的廣泛傳播；舉辦天下經濟論壇 (CWEF)，搭建起台灣與國際的對話平台，在當代台灣媒體發揮之影響，深值肯定。

而首位恆春半島常駐眼科醫師陳雲址，不僅解決當地洋蔥農眼睛病變的問題，年屆九旬仍為守護恆春人健康，秉持「寧願燒盡，不願銹壞」的精神，關懷照顧恆春半島民眾醫療需求，值得欽敬。

富邦集團董事長蔡明忠表示，蔡萬才總裁生前念茲在茲希望規劃「台灣貢獻獎」表揚對台灣有重大貢獻者。家族繼承其遺志，2015 年首度設立「蔡萬才台灣貢獻獎」，期盼此一獎項實踐總裁「取之社會，回饋社會」的精神，並成為推動社會持續前進的正向力量。

這幾年隨著富邦集團的成長茁壯，與台灣的經濟、人民生活更緊密互依，愈能體會到當初總裁對台灣這塊土地的關懷赤忱與深刻情感。今年是獎項的第五屆也是總裁過世 10 周年，因此，除了每屆兩位得獎者外，增設特別獎一位。未來，富邦集團也將秉持回饋社會的初衷，持續舉辦這個深具意義的獎項。

獎項開辦以來，每屆都收到相當多的候選人提名，每位的事蹟都成就卓著，評選時都是一場令人難以取捨的挑戰。今年的得主中，《科學月刊社》及天下雜誌群創辦人殷允芃，是知識報國的最佳典範；而特別獎得主陳雲址醫師則是全心奉獻己身於偏鄉醫療。他們對於台灣這塊土地的熱愛與奉獻，令人感佩。