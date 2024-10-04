陸港股ETF還能不能追？原來下週買「這兩檔」最賺錢！

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 19:00

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先講結論：短線中國股市已經漲太多，建議大家別失心瘋去追高，很容易又套牢的。

中國內需復甦動能仍然偏弱，8 月零售銷售 YOY 降至 2.1%，低於前值的 2.7%，也低於預期的 +2.5%；工業增加值 YOY 下滑至 4.5%，低於前值的 + 5.1%、也低於預期的 + 4.7%)。

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在 8 月新房價格創下 2015 年 5 月以來單月最大跌幅的情勢下，中共中央至地方政府均已加大力度刺激房市，然而政策效應仍需時間，目前房地產市場仍在調整過程中。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，中國股市這波最大風險在於，若刺激措施效果沒能達到預期，漲勢可能會迅速逆轉。且若川普在 11 月勝選，或是美國數據繼續強於預期，而導致 FED 降息幅度小，就會可能帶動漲勢的縮短。如果反彈轉為蕭條，接下來可能會更糟，資本外逃可能大量外逃，人民幣 將會面臨貶值壓力。

那麼資金怎麼看市場呢

雖然上一波日本央行 7/31 日的升息，引起 8 月初的系統性連續大跌。

→但石破茂表示當前經濟環境不利於進一步升息，植田和男透露鴿派立場，雙雙削弱市場對日銀升息預期，日圓回貶至 146 區間，激勵日股走強。

VIX 指數一日 + 8.41%，五日 + 33.31%，表示市場對於即將到來的中東地緣政治衝突恐懼。

→然而因為 ISM 服務業指數優於預期，代表美國服務業活動受到新訂單強勁增長的推動，躍升至一年半以來的最高水平。加上初次請領失業金人數大致符合預期，令市場相信美國經濟保持韌性，並可望避免衰退。

黃仁勳說出輝達新一代 Blackwell 架構 AI 晶片已全面投產，他說，市場對 Blackwell 的需求很「瘋狂」，讓輝達商機蓄勢待發！ 台積電 ADR 在台股連兩天休息期間上漲，兩週後又有台積電法說行情，那選股還是往最強的台積電供應鏈去走絕不會錯。

所以鄭老師資金一定鎖在最強的族群，然而如果我們把資金放在眾所皆知的萬潤、辛耘、弘塑，效率太慢了。抓在起漲點，跟上大波段，才能有最大收益。

九月三星已經帶大家操作一遍了，3167 大量的將近 100%，2070 精湛的逼近 50%，4542 科嶠的 50% 操作，都是鄭老師能帶您獲勝的標準範例。

週二進場的十月雙星今天也發動了，64XX +9.7%，15XX 漲停板鎖住，就是要您 10 月不要輸給別人。

除了十月雙星，我手上還有兩檔二線 COWOS 妖股隨時要出手，下週一會是不錯的進場點

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鄭老師親自請客招待，加碼下週一 9 點後飆股準時進場

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馬上就能第一時間跟上腳步

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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