第2屆小店永豐計畫決選出爐！10間小店串連地方力量，點亮社區

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 16:20

‌



永豐基金會舉辦的第 2 屆「小店永豐計畫」決選名單出爐！今年吸引超過 300 間小店報名，最終 10 間小店脫穎而出，以創新和感人的故事為台灣的未來注入了新的希望。永豐基金會也同步於華山 1914 文創產業園區舉辦小店故事展及市集活動，邀請大家一同「挺小店」，成為地方小店的最強後盾。

「小店永豐計畫」支持社區自立利他的小店

‌



台灣許多鄉鎮中，常有這樣一間小店，它雖然規模不大，但卻蘊藏強大的能量，不僅支撐著當地家庭的經濟，也促進社區的經濟、文化與生活。基於此，永豐金控透過永豐基金會推出「小店永豐計畫」，扶持這些致力於自立、助人的小店，使其成為社區的支柱。這些小店不僅滿足地方需求，也保留了文化傳承的力量。

繼首屆「小店永豐計畫」評選出 10 間小店，獲得廣大迴響後，今年第 2 屆「小店永豐計畫」吸引更多小店熱情參與。小店們透過感人故事與創意靈感，激起社會的正向漣漪。更期待這些勇於突破現況、關懷弱勢、帶動經濟的小店，能於全臺遍地開花。

永豐基金會董事長陳思寬表示：「我們了解小店在營運過程中，往往會面臨某些經營缺口或轉型阻礙，永豐基金會希望能以資金和專業資源推一把，作為助力，讓這些小店能夠永續永豐的經營下去，繼續影響更多人。」

第 2 屆小店永豐故事展於 10/4~10/6 在華山文創園區中七Ａ館登場

300 間小店角逐 10 間脫穎而出

「小店永豐計畫」今年進入第 2 屆，其中有許多令人驚艷的社會福利提案；同時還展現了服務機制的升級，從單純陪伴進一步發展到賦能自立，針對不同族群的需求，量身設計支持系統，實現共好願景。此外，許多小店在經營模式上也兼顧經濟效益與環境保護，在「生態、生活、生產」三者間取得平衡，展現了地方小店的堅韌實力與全球化視野。

經過長達半年的書面審查、實地訪查及現場提案，永豐基金會評審團隊最終選出 10 間能帶來正面改變的在地小店，包括：南投靠山咖哩、新北三季、台北大水溝、花蓮木想傢、台中野人讀冊店、屏東可可雅米、新北坪林茶青、桃園木匠的家、宜蘭廢墟餐廳、新北出磺口農場。

這些店家所服務的對象涵蓋範圍廣泛，包括弱勢家庭、偏鄉青少年、家庭照顧者、新住民、返鄉青年、地方農友，以及原住民和台灣的原生動植物，展示了地方小店的強大潛力。

小店計畫評審代表湯曼琪表示，「實地訪查的過程，讓我們看到很多從沒想過、源自生活根本的需求，例如偏鄉孩子國中畢業就要出來找工作、家中突發的照護需求該由誰承擔？新住民想念家鄉的美食，吃的是鄉愁也是生活，這些都是小店主人的日常，也牽繫著在地人的日常，十分觸動人心。」

在本次評選過程中，永豐基金會跳脫「以人為尊」的傳統思考，試圖從萬物的視角出發，期待這片土地上的人、可可、木頭、原生物種等，都能受到尊重與加值，因為這裡也是他們的家。

更多資訊請上永豐基金會官網：

「故事展 × 市集」帶你近距離品味小店

永豐基金會在華山 1914 文創產業園區特別舉辦小店故事展及市集活動，讓民眾更深入了解這些小店的故事，並透過市集活動支持小店的永續發展，以及感受小店所帶來的地方魅力與文化價值。

「第 2 屆永豐小店故事展」於 10/4~10/6 登場，民眾可以透過文字、影像等媒介，進一步探索小店的動人故事，並透過消費持續為小店應援！

「小店永豐市集」則於 10/5~10/6 舉辦，串連 10 縣市、集結眾多小店強強聯手，帶領小店走入大眾生活。民眾來此可以一次品嚐「大山北月」橘農創意料理、「坪林茶青」產地茶飲、「糧莘庇護農場」新鮮紅藜、「可可雅米」屏東高級巧克力、「Good Jam+」手作果醬，還有「博仁堂」、「明日餐桌環境廚房」、「津寮」、「成功海銀行」、「三季 Sanji」、「木想傢」等小店品牌帶來的特色產品，品味美食佳餚之際，還能深度體驗在地文化的獨特價值。

此外，參與市集的民眾只需完成貼紙串連任務，即可輕鬆獲得「20 元折價券」，透過消費實際助力小店永續發展。對小店經營有興趣者，更不能錯過 10/5~10/6 四場「小店學」系列講座，由業界翹楚分享、傳授經驗，豐富思考面向，均為免費參加，名額有限，需事先報名。