盤中速報 - Sui大跌8.77%，報1.69美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 16:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.77%，最新價格1.69美元，總成交量達3.39億美元，總市值45.92億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：1.93美元，近 1 日最低價：1.6美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.42%
- 近 1 月：+107.73%
- 近 3 月：+149.45%
- 近 6 月：-0.21%
- 今年以來：+99.13%
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