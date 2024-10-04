鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.44億美元，Clover Finance(CLV)24小時漲幅達22.4%

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 10:15

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24小時漲幅：Clover Finance(CLV)24小時漲幅22.4%；Selfkey(KEY)24小時漲幅19.9%；Sui(SUI)24小時漲幅14.6%。

24小時跌幅：VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅13.9%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅11.1%；BinaryX(BNX)24小時跌幅7.32%。

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近一週漲幅：Selfkey(KEY)近一週漲幅32.8%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅30.7%；Cyber(CYBER)近一週漲幅30.1%。