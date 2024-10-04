盤中速報 - Sei大跌11.82%，報0.39美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 00:05
Sei(SEI)在過去 24 小時內跌幅超過11.82%，最新價格0.39美元，總成交量達1.13億美元，總市值13.81億美元，目前市值排名第 37 名。
近 1 日最高價：0.45美元，近 1 日最低價：0.38美元，流通供給量：3,524,861,111。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.56%
- 近 1 月：+60.63%
- 近 3 月：+35.96%
- 近 6 月：-39.76%
- 今年以來：-40.36%
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