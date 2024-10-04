盤中速報 - Sui大跌10.34%，報1.7美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 00:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過10.34%，最新價格1.7美元，總成交量達3.73億美元，總市值45.50億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：2.01美元，近 1 日最低價：1.63美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.06%
- 近 1 月：+136.13%
- 近 3 月：+138.96%
- 近 6 月：+11.16%
- 今年以來：+119.76%
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