一周內爆增逾4.1兆！中國股市大漲推高富豪身家 騰訊馬化騰成最大贏家
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-03 15:08
在中國政府強力救市下，中國股市在國慶長假前一周大翻身，香港股市也在十一國慶假期隔天持續飆漲，富豪資產因此水漲船高，最新數據顯示中國富豪總身家一周內增加近 1300 億美元，騰訊控股 (00700-HK) 創辦人馬化騰則是本輪漲勢最大贏家之一。
中國股市在 9 月 30 日為止一周上漲逾 25%，香港股市在休假後的周三 (2 日) 首個交易日持續走漲，恒生指數收漲 6.2%，創去年 1 月 27 日以來收盤新高，科技指數亦急漲 8.5%。
成交量方面，有 7 檔股票成交金額過 100 億元，其中又有 4 檔超過 200 億元，盈富基金 (02800-HK) 居首，之後依序是騰訊、美團 (03690-HK) 、阿里巴巴 (09988-HK) 、恒生中國 ETF、香港交易所 (00388-HK) 、中國平安 (02318-HK)(601318-CN) 。
與此同時，在 9 月 30 日為止一周，彭博億萬富翁指數追蹤的 54 位中國富豪總身家成長約 19%，增加近 1300 億美元 (約 4.17 兆台幣)，是自 2016 年榜單開始追蹤全球最富有 500 人以來，單周財富成長的最大紀錄。
騰訊控股有限公司共同創辦人馬化騰則是中國股市反彈最大贏家之一，他的財富今年成長近 50% 達到 510 億美元。騰訊近來也受益於單機遊戲《黑神話: 悟空》的推出。
彭博億萬富翁指數上月中顯示，馬化騰超越農夫山泉創辦人鐘睒睒，重新登上中國財富排行榜榜首，成為最新一未達到這項成就的科技「大亨」。當時馬化騰身家為 436 億美元。
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