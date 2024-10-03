再遭盯上！繼星馬泰印尼後 亞馬遜、Netflix等科技巨頭在菲律賓面臨12%增值稅

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-03 12:18

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小馬可仕表示，企業在菲律賓市場獲利就有同等的納稅責任，並強調政府並非開徵新稅，而是加強稅務局收取數位服務增值稅的權力，以免影響創新和經濟增長。

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菲國新法涵蓋的平台還包括 Spotify、Lazada、Shopee、Temu、Shein 等網購平台，總銷售額超過 300 萬披索 (約 190 萬台幣) 的非本地數位服務供應商，需要向菲律賓稅務局登記，否則稅務局局長可暫停其業務或封鎖其服務。

但新法豁免了線上課程和研討會等數位教育服務，以及向教育機構提供的訂閱式數位服務，銀行和非銀行金融中介機構所提供的服務亦獲豁免。

菲國稅務局局長 Romeo Lumagui 在聲明中說：「這將促進從菲律賓消費者身上獲利的企業之間的公平競爭。公平的競爭環境能產生更好的產品和服務。」新法通過前只有菲國國內數位服務提供者必須繳納 12% 增值稅。

菲國稅務局還說，若外國公司提供的數位服務是在菲律賓國內消費的，那麼這些數位服務將被視為在菲律賓提供。

菲國政府目標在 2025 年至 2029 年之間從增值稅中徵收 1050 億披索 (約 665 億台幣)，總統府通訊辦公室稱將把這筆收入的 5% 用於資助菲國創意產業計畫。