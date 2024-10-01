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鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 08:45


1. 投信累計買超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW)、永豐金 (2890-TW)、台灣大 (3045-TW)、中信金 (2891-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、台灣大 (3045-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
日月光投控 (3711-TW)、中信金 (2891-TW)、中鴻 (2014-TW)、聯電 (2303-TW)、永豐金 (2890-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
中鴻 (2014-TW)、日月光投控 (3711-TW)、中信金 (2891-TW)、國票金 (2889-TW)、台灣大 (3045-TW)


5. 投信當日 (30) 買超的股票
中鴻 (2014-TW)、中信金 (2891-TW)、台塑 (1301-TW)、國票金 (2889-TW)、慧洋-KY (2637-TW)
 

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聯電53.8-2.18%
日月光投控151-5.03%
永豐金24.251.04%
台灣大115-1.29%
中信金34.4-0.58%
中鴻22.555.13%
國票金15.15-0.33%
台塑53.50.00%
慧洋-KY76.3-0.13%

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