投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 08:45
1. 投信累計買超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、日月光投控 (3711-TW)、永豐金 (2890-TW)、台灣大 (3045-TW)、中信金 (2891-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、台灣大 (3045-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
日月光投控 (3711-TW)、中信金 (2891-TW)、中鴻 (2014-TW)、聯電 (2303-TW)、永豐金 (2890-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
中鴻 (2014-TW)、日月光投控 (3711-TW)、中信金 (2891-TW)、國票金 (2889-TW)、台灣大 (3045-TW)
5. 投信當日 (30) 買超的股票
中鴻 (2014-TW)、中信金 (2891-TW)、台塑 (1301-TW)、國票金 (2889-TW)、慧洋-KY (2637-TW)
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