盤中速報 - Sui大漲9.15%，報1.87美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 01:20
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過9.15%，最新價格1.87美元，總成交量達3.25億美元，總市值50.02億美元，目前市值排名第 16 名。
近 1 日最高價：1.93美元，近 1 日最低價：1.66美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.64%
- 近 1 月：+123.55%
- 近 3 月：+113.18%
- 近 6 月：+1.53%
- 今年以來：+108.53%
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