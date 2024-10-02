盤中速報 - Sei大跌8.01%，報0.44美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 19:50
Sei(SEI)在過去 24 小時內跌幅超過8.01%，最新價格0.44美元，總成交量達1.45億美元，總市值15.70億美元，目前市值排名第 36 名。
近 1 日最高價：0.49美元，近 1 日最低價：0.41美元，流通供給量：3,524,861,111。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.97%
- 近 1 月：+53.09%
- 近 3 月：+28.56%
- 近 6 月：-38.22%
- 今年以來：-38.58%
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