港交所高層楊秋梅繼承湯曉鷗20%商湯股權 成最大股東

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-02 16:31

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AI 軟體公司商湯 (00020-HK) 共同創辦人湯曉鷗去年 12 月不幸因病離世，香港交易所 (00388-HK) 披露文件顯示，他的妻子、港交所董事總經理兼集團行政總裁顧問楊秋梅已繼承商湯 69.06 億股 B 股，佔 B 股 20%，佔總股本約 19.7%，成為商湯第一大股東。若以今 (1) 日收盤價 1.85 港元計算，楊秋梅所持股份市值逾 125 億元。

商湯採用同股不同權架權，每份 A 股擁 10 份投票權，B 股擁 1 份投票權，湯曉鷗此前手執近 69.06 億股 A 類股份，離世後依據上市規則第 8A.17 條，湯曉鷗旗下 Amind 所持有的 69.06 億 A 股按一換一比例轉換成公司 B 類股份，並由楊秋梅繼承。

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文件顯示，今年 8 月 19 日，超過 69 億股未上市的商湯科技 A 類股被轉移給了楊秋梅。

今年 4 月商湯另一共同創辦人兼執行長徐立曾表示，目前商湯創辦人團隊可以協同投票權約 40%，而湯曉鷗家族亦繼續支持公司，「整體上是一個比較穩健狀態在往前行，我們覺得股票穩定在於一個長期陪伴股東」。

楊秋梅 2022 年 3 月回鍋港交所出任集團行政總裁顧問及董事總經理。她於 2010 年至 13 年加入港交所，擔任內地業務發展主管和市場發展副主管，2013 年至 18 年轉至全球基金經理人的行業協會（ICI Global），出任亞太區執行長。

楊秋梅此前曾在巴黎任職經濟合作暨發展組織 (OECD) 研究員，且曾在 2000 年加入中國證監會，出任中證監規劃發展委員會委員及國際部副主任，離任前為中證監基金部副主任。