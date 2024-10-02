鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.04億美元，Dymension(DYM)24小時漲幅達16%
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,543.99美元，24小時漲跌幅-2.68%；以太幣(ETH)現報價格2,478.38美元，24小時漲跌幅-5.09%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.04億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.56億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.52億美元。
24小時漲幅：Dymension(DYM)24小時漲幅16%；SuperRare(RARE)24小時漲幅16.1%；SUN(SUN)24小時漲幅16.2%。
24小時跌幅：DEGO(DEGO)24小時跌幅27.3%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅12.7%；UMA(UMA)24小時跌幅11.8%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅28.9%；SUN(SUN)近一週漲幅25.8%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅21.1%。
近一週跌幅：FTT(FTT)近一週跌幅49.5%；DEGO(DEGO)近一週跌幅29.6%；Bonk(BONK)近一週跌幅29.1%。
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