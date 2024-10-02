鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.04億美元，Dymension(DYM)24小時漲幅達16%

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 10:15

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24小時漲幅：Dymension(DYM)24小時漲幅16%；SuperRare(RARE)24小時漲幅16.1%；SUN(SUN)24小時漲幅16.2%。

24小時跌幅：DEGO(DEGO)24小時跌幅27.3%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅12.7%；UMA(UMA)24小時跌幅11.8%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅28.9%；SUN(SUN)近一週漲幅25.8%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅21.1%。