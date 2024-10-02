盤中速報 - Arbitrum大跌8.77%，報0.55美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 08:05
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過8.77%，最新價格0.55美元，總成交量達0.65億美元，總市值19.92億美元，目前市值排名第 31 名。
近 1 日最高價：0.63美元，近 1 日最低價：0.53美元，流通供給量：3,617,088,312。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.43%
- 近 1 月：+23.51%
- 近 3 月：-22.42%
- 近 6 月：-61.40%
- 今年以來：-65.11%
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