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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌3.03%，報192.62美元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 22:08


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間01日21:53股價下跌6.02美元，報192.62美元，跌幅3.03%，成交量102,157（股），盤中最高價197.15美元、最低價192.62美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.26%
  • 近 1 月：+3.03%
  • 近 3 月：+12.48%
  • 近 6 月：-9.43%
  • 今年以來：-50.99%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公

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Old Dominion Freight Line公193.39-2.64%

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