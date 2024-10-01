盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌3.03%，報192.62美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 22:08
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間01日21:53股價下跌6.02美元，報192.62美元，跌幅3.03%，成交量102,157（股），盤中最高價197.15美元、最低價192.62美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.26%
- 近 1 月：+3.03%
- 近 3 月：+12.48%
- 近 6 月：-9.43%
- 今年以來：-50.99%
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