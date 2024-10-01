金管會：虛擬資產業者採登記制 未完成最重可處2年徒刑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-01 20:17

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金管會研定「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」草案，預計 2025 年元旦上路，已完成洗錢防制法遵聲明的 26 家 VASP 業者，應於明年 3 月 31 日前向金管會申請辦理登記，並於明年 9 月 30 日前完成登記，否則最重可處 2 年徒刑。

金管會表示，基於洗錢防制目的的管理，洗錢防制法已於今年 7 月 31 日修正公布，增訂虛擬資產服務商的洗錢防制登記制度，並授權金管會訂定洗錢防制登記的申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架之審查機制、防止不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制及其他應遵行事項之辦法。

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證期局副局長黃厚銘指出，虛擬資產服務商應按其經營之業務類別，包含虛擬資產交換商、交易平台、移轉商、保管商及承銷商，分別辦理洗錢防制登記。

業者管理方面，虛擬資產服務商應遵守的一般遵循事項，包含法令遵循、留存法幣義務、資訊系統與安全、客戶申訴處理、資訊公告揭露及記錄保存等事項。

針對虛擬資產專法，黃厚銘表示，VASP 監理問題在各國皆有發生，我們也有委外研究，蒐集國際間具有代表性的監理規範，包含歐盟、日本、南韓、香港、英國等，以及防制洗錢金融行動工作小組 (FATF)、國際證券管理機構組織 (IOSCO)，作為專法研究的參考，配合國內實務運作情形，與研究團隊一起做討論。

虛擬資產專法草案預計在今年 12 月底前出爐，後續對外辦理公聽會，再依照外界意見做調整，明年 6 月將專法草案送行政院。

罰則方面，黃厚銘說，以前沒有做洗防法遵聲明者只有行政罰，未來新法實施後，如果沒有完成登記就來做 VASP 業務，將依《洗防法》處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五百萬元以下罰金，有點類似特許事業。