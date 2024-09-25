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鉅亨速報

盤後速報 - 大慶證(6021)下週(10月2日)除息0.6元，預估參考價25.6元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 17:08


大慶證(6021-TW)下週(10月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(9月25日)收盤價26.20元計算，預估參考價為25.6元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

大慶證(6021-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為證券商。期貨商。近5日股價上漲11.33%，櫃買市場加權指數上漲0.86%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/02 26.20 0.6 2.29% 0.0
2024/03/28 17.0 0.3 1.76% 0.0
2023/09/11 15.3 0.3 1.96% 0.0
2019/07/09 12.9 1.0 7.75% 0.0
2018/06/25 9.04 0.35 3.87% 0.0

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