盤中速報 - GMT大跌11.7%，報0.1457美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 14:35
GMT(GMT)在過去 24 小時內跌幅超過11.7%，最新價格0.1457美元，總成交量達0.35億美元，總市值4.40億美元，目前市值排名第 120 名。
近 1 日最高價：0.17美元，近 1 日最低價：0.1388美元，流通供給量：2,836,576,754。
GMT幣是STEPN這個區塊鏈遊戲上的原生代幣，STEPN這個區塊鏈遊戲將現實生活與SocialFi以及GameFi結合，藉由跑步來達到邊運動邊賺的NFT遊戲，在 STEPN 的世界裡，用戶以運動鞋的形式擁有 NFT，透過在戶外行走、慢跑或跑步，以獲得遊戲代幣 GST 及治理代幣 GMT，具體來說，在STEPN中有兩個代幣：GST以及GMT，二者功能和作用有重合之處，也有不同。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.91%
- 近 1 月：+28.69%
- 近 3 月：-12.24%
- 近 6 月：-58.71%
- 今年以來：-60.28%
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