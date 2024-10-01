鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.82億美元，GMT(GMT)24小時漲幅達7.99%

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 17:15

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24小時漲幅：GMT(GMT)24小時漲幅7.99%；Lista(LISTA)24小時漲幅5.8%；DATA(DATA)24小時漲幅5.06%。

24小時跌幅：UMA(UMA)24小時跌幅15.8%；CELO(CELO)24小時跌幅12.9%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅8.61%。

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近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅20.2%；LOKA(LOKA)近一週漲幅18.7%；Bonfida(FIDA)近一週漲幅17.6%。