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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估上修至-0.81元，預估目標價為110元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 14:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.88元上修至-0.81元，其中最高估值-0.4元，最低估值-1.05元，預估目標價為110元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-0.4(-0.4)4.698.9
最低值-1.05(-1.05)0.143.4
平均值-0.79(-0.82)2.246.15
中位數-0.81(-0.88)1.726.15

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,329,0002,201,0003,283,000
最低值1,230,0001,460,0002,021,780
平均值1,287,4901,745,5202,652,390
中位數1,299,4401,643,6702,652,390

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.313.613.716.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,056,0382,380,8851,872,7032,309,089

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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