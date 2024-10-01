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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額246.60億

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 12:04


台股今日通信網路業類股表現強勁，01日12:04相關指數上漲2.11%，總成交額246.60億元，大盤占比31.05%。

該產業上漲家數26、下跌家數20、平盤家數2。領漲個股聯亞(3081-TW)01日12:04股價上漲29.5元，報325.0元，漲幅9.98%。

通信網路類指數近5日上漲1.14%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.14% +0.4%
近一月 +4.13% -2.23%
近三月 +10.31% -1.79%
近六月 +26.26% +6.48%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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