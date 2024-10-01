盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額246.60億
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 12:04
台股今日通信網路業類股表現強勁，01日12:04相關指數上漲2.11%，總成交額246.60億元，大盤占比31.05%。
該產業上漲家數26、下跌家數20、平盤家數2。領漲個股聯亞(3081-TW)01日12:04股價上漲29.5元，報325.0元，漲幅9.98%。
通信網路類指數近5日上漲1.14%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.14%
|+0.4%
|近一月
|+4.13%
|-2.23%
|近三月
|+10.31%
|-1.79%
|近六月
|+26.26%
|+6.48%
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