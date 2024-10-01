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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、中鋼 (2002-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)、新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、中鋼 (2002-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)、中鋼 (2002-TW)、新光金 (2888-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)


5. 外資當日 (30) 買超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、中鋼 (2002-TW)、凱基金 (2883-TW)
 

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新光金12.050.42%
群創16.150.62%
中鋼23.150.22%
凱基金16.50.61%
元大台灣50反13.42.72%
元大台灣價值高息9.68-1.33%
中信中國高股息12.824.57%

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