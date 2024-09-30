鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.4元，其中最高估值1.05元，最低估值-0.06元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.05(1.05)
|2.2
|3
|2.56
|最低值
|-0.06(-0.19)
|0.75
|1.41
|2.31
|平均值
|0.43(0.39)
|1.33
|2.03
|2.44
|中位數
|0.4(0.36)
|1.35
|1.91
|2.44
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|280.45億
|296.49億
|314.53億
|327.27億
|最低值
|268.12億
|281.51億
|296.92億
|318.93億
|平均值
|271.42億
|287.33億
|304.18億
|323.10億
|中位數
|270.89億
|286.09億
|303.78億
|323.10億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.27
|-5.44
|1.61
|0.87
|0.76
|營業收入
|224.28億
|90.48億
|157.90億
|238.14億
|260.91億
詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至0.22元，預估目標價為25.00元
- 西南航空將縮減亞特蘭大服務及人力 以降低營運成本
- 西南航空調升第3季營收財測 公布25億美元股票回購計畫
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至0.27元，預估目標價為25.00元
下一篇