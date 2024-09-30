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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.36元上修至0.4元，其中最高估值1.05元，最低估值-0.06元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.05(1.05)2.232.56
最低值-0.06(-0.19)0.751.412.31
平均值0.43(0.39)1.332.032.44
中位數0.4(0.36)1.351.912.44

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值280.45億296.49億314.53億327.27億
最低值268.12億281.51億296.92億318.93億
平均值271.42億287.33億304.18億323.10億
中位數270.89億286.09億303.78億323.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.27-5.441.610.870.76
營業收入224.28億90.48億157.90億238.14億260.91億

詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLUV

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