盤中速報 - FTT大跌8.74%，報2.13美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 20:35
FTT(FTT)在過去 24 小時內跌幅超過8.74%，最新價格2.13美元，總成交量達1.64億美元，總市值6.94億美元，目前市值排名第 63 名。
近 1 日最高價：2.99美元，近 1 日最低價：1.9美元，流通供給量：328,895,104。
FTX Token是由FTX交易所推出的代幣，FTX提供選擇權合約、槓桿、質押和現貨交易等多個服務，其團隊為了解決主流加密貨幣期貨交易的問題而創立平台。FTX以穩定幣進行清算，同時具有防回撥機制、集中抵押品池等功能，不需要保證金即可建立槓桿部位，只需要在FTX購買一枚比特幣三倍槓桿放空代幣即可實現。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.24%
- 近 1 月：+7.49%
- 近 3 月：-1.70%
- 近 6 月：-27.71%
- 今年以來：-55.46%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Bonk大漲9.14%，報0美元
- 盤中速報 - Arweave大漲11.33%，報23.78美元
- 盤中速報 - TerraClassicUSD大跌12.4%，報0.02美元
- 盤中速報 - Terra Classic大跌9.96%，報0.000095美元
上一篇
下一篇