鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.78億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；Ark(ARK)24小時漲幅12.1%。

24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅28%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅11.2%；Saga(SAGA)24小時跌幅12.8%。

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