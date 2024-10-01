猛牛疾行！華爾街措手不及 中國資產被搶籌

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-01 09:30

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過去 4 個交易日，中國 A 股的漲幅超過 20%，突如其來的「牛歸」，令華爾街集體焦慮。

A 股周一（30 日）出現歷史級別暴漲，滬指收盤報 3,336 點，漲幅超過 8%。兩市上漲個股 5,336 家，其中漲幅超過 9% 的個股有 3,459 家，漲幅超 3% 的個股有 5,310 家。

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兩市成交額合計人民幣 2.5931 兆元，創歷史天量。

上次成交額破紀錄是在 2015 年 6 月 15 日，兩者相差逾 9 年。A 股歷史上共有 6 次突破 2 兆元的紀錄，都出現在 2015 年 5 月和 6 月。

據《第一財經》周一報導，這波中國股市上漲前，海外避險基金對中國股市的配置倉位僅 6.8%，為 5 年低點，比今年 4～5 月高點低約 1 個百分點，還有很大增持空間。

如今，極低倉位帶來的「FOMO」情緒，更容易引發海外基金大幅加倉，尤其是避險基金，而一般行動更慢的長線資金，也開始被逼加倉，否則很可能跑輸業績基準。

「華爾街現在對中國股市的『FOMO』（害怕錯過行情）的情緒很強烈，連愛馬仕、LVMH 的股價都大漲，中國財富效應回升的預期，帶動了這些奢侈品。之前中國相關倉位太低了，現在想著還應該補一點倉位，買不了 A 股的海外基金，就會多買一些離岸市場的中國網路公司或消費品公司。」某美國共同基金中盤股基金經理表示。

中國牛市能持續多久，是全球投資者心中最大的疑問。《第一財經》指出，中國十一國慶長假過後，市場焦點將轉向財政政策。

中國國內外各大投行對財政刺激的預期是：中國在第四季有望批准額外的公債發行，財政支出可能高達人民幣 3 兆元。

高盛中國首席經濟學家閃輝表示，在政策方面，國務院、財政部、國家發展和改革委員會、住房和城鄉建設部可能召開的會議和記者會值得關注。全國人大常委會的雙月例會（可能在 10 月底或 11 月初）也很重要，因為官方赤字目標的變更，需要人大常委會批准。

數據方面，高頻數據，如政府債券發行的情況，以及更具前瞻性的月度數據（如 PMI），將釋出政策實施和政策影響的關鍵信號。