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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅2.39%，總成交額113.56億

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 09:34


台股今日航運業類股表現疲軟，30日09:34相關指數下跌2.39%，總成交額113.56億元，大盤占比12.06%。

該產業上漲家數10、下跌家數13、平盤家數3。領跌個股萬海(2615-TW)30日09:34股價下跌6.5元，報101.0元，跌幅6.05%。

航 運 業近5日上漲7.97%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 +7.97% +3.16%
近一月 +9.59% +2.96%
近三月 +0.4% -0.75%
近六月 +27.53% +12.64%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22591.35-1.01%
萬海103-4.19%

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