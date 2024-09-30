盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅2.39%，總成交額113.56億
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 09:34
台股今日航運業類股表現疲軟，30日09:34相關指數下跌2.39%，總成交額113.56億元，大盤占比12.06%。
該產業上漲家數10、下跌家數13、平盤家數3。領跌個股萬海(2615-TW)30日09:34股價下跌6.5元，報101.0元，跌幅6.05%。
航 運 業近5日上漲7.97%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|+7.97%
|+3.16%
|近一月
|+9.59%
|+2.96%
|近三月
|+0.4%
|-0.75%
|近六月
|+27.53%
|+12.64%
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