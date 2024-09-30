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鉅亨速報

盤中速報 - Arkham大漲12.34%，報1.66美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 01:05


Arkham(ARKM)在過去 24 小時內漲幅超過12.34%，最新價格1.66美元，總成交量達0.32億美元，總市值3.72億美元，目前市值排名第 95 名。

近 1 日最高價：1.68美元，近 1 日最低價：1.46美元，流通供給量：225,100,000。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+25.72%
  • 近 1 月：+38.02%
  • 近 3 月：-15.90%
  • 近 6 月：-43.52%
  • 今年以來：+143.99%

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