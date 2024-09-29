盤中速報 - Sui大漲8.42%，報1.76美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-29 22:06
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.42%，最新價格1.76美元，總成交量達1.36億美元，總市值46.16億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：1.77美元，近 1 日最低價：1.62美元，流通供給量：2,679,963,750。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.51%
- 近 1 月：+110.09%
- 近 3 月：+115.71%
- 近 6 月：-11.30%
- 今年以來：+100.04%
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