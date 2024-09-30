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鉅亨速報

盤中速報 - Terra Classic大漲8.93%，報0.000101美元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 00:50


Terra Classic(LUNC)在過去 24 小時內漲幅超過8.93%，最新價格0.000101美元，總成交量達0.56億美元，總市值5.79億美元，目前市值排名第 68 名。

近 1 日最高價：0.00011美元，近 1 日最低價：0.000089美元，流通供給量：5,712,172,536,431。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.51%
  • 近 1 月：+9.87%
  • 近 3 月：+12.53%
  • 近 6 月：-41.07%
  • 今年以來：-37.22%

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