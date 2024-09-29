鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.94億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-29 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅13.9%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅4.19%；Bonk(BONK)24小時跌幅4.76%。

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