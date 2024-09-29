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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.94億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-29 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,886.04美元，24小時漲跌幅-0.10%；以太幣(ETH)現報價格2,681.39美元，24小時漲跌幅-0.36%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.94億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.63億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達2.8億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅13.9%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅4.19%；Bonk(BONK)24小時跌幅4.76%。


近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅12.1%；DODO(DODO)近一週漲幅8.67%；SUN(SUN)近一週漲幅8.25%。

近一週跌幅：Bonk(BONK)近一週跌幅40.7%；Dogwifhat(WIF)近一週跌幅39%；柴犬幣(SHIB)近一週跌幅35.2%。

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