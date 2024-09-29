盤中速報 - Celestia大跌9.9%，報5.82美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-29 05:20
Celestia(TIA)在過去 24 小時內跌幅超過9.9%，最新價格5.82美元，總成交量達0.35億美元，總市值12.67億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：6.6美元，近 1 日最低價：5.74美元，流通供給量：209,865,446。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.43%
- 近 1 月：+34.08%
- 近 3 月：+5.51%
- 近 6 月：-54.83%
- 今年以來：-54.26%
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