鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.03億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-28 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；SUN(SUN)24小時漲幅11%。

24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅5.49%；CKB(CKB)24小時跌幅6.87%；XVS(XVS)24小時跌幅3.65%。

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