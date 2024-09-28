盤中速報 - Arbitrum大漲8.12%，報0.67美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-28 11:05
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內漲幅超過8.12%，最新價格0.67美元，總成交量達0.60億美元，總市值23.34億美元，目前市值排名第 30 名。
近 1 日最高價：0.68美元，近 1 日最低價：0.62美元，流通供給量：3,496,129,217。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.90%
- 近 1 月：+28.43%
- 近 3 月：-15.30%
- 近 6 月：-59.78%
- 今年以來：-61.35%
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