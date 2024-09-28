盤中速報 - Bonk大漲20.41%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-28 00:05
Bonk(BONK)在過去 24 小時內漲幅超過20.41%，最新價格0美元，總成交量達1.03億美元，總市值16.96億美元，目前市值排名第 37 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：70,248,428,144,234。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.72%
- 近 1 月：+14.97%
- 近 3 月：-14.93%
- 近 6 月：-18.78%
- 今年以來：+39.99%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - PEOPLE大漲13.34%，報0.0833美元
- 盤中速報 - FLOKI大漲18%，報0美元
- 盤中速報 - 狗狗幣大漲9.28%，報0.12716美元
- 盤中速報 - 柴犬幣大漲21.41%，報0.000021美元
上一篇
下一篇