盤中速報 - Arbitrum大漲8.98%，報0.67美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-28 06:35
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內漲幅超過8.98%，最新價格0.67美元，總成交量達0.58億美元，總市值23.38億美元，目前市值排名第 29 名。
近 1 日最高價：0.67美元，近 1 日最低價：0.61美元，流通供給量：3,496,129,217。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.22%
- 近 1 月：+17.86%
- 近 3 月：-24.77%
- 近 6 月：-62.59%
- 今年以來：-64.31%
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