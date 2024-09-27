3167「大量」飆股的故事賺到「大量財富後」，下週要買什麼？

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 18:00

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美國 Q2 國內生產毛額 GDP 終值報 3%，符合市場預期且高於初值。加上上週初領失業金人數下滑，緩解市場對經濟衰退擔憂。中國大陸承諾加大財政刺激政策提振市場信心，美股四大指數全面上漲，S&P 500 再創歷史新高。

雖然投資人依然觀望週五 PCE 跟下週非農，資金稍微有點跑到傳產族群，早盤過後漲幅收斂明顯。

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大華國際投顧鄭瑞宗表示，選股不選市，如果當初您跟著做 3167 大量，那這種盤面您不用擔心資金的輪動會受傷。大量 3167 鄭瑞宗在 9/5 日的鉅亨網以及 9/11 的鉅亨網都有提醒各位粉絲觀眾朋友，布局到現在真的被市場所拉抬了，漲停漲到分盤交易。

大量 (3167-TW) 分盤交易第 3 天，照樣漲到漲停創歷史新高，代表關緊閉真的關不住了。COWOS 設備出貨是進行式，明年還要大增三倍，並且還會有 FOPLP 設備，PCB 相關訂單也大增，EPS 可望 > 10 元，台積鏈 PE 只有 12 倍的真的不多，未來股價再翻倍也不奇怪，會員 78 買進~ 最高 140.5 大賺超過 80%，恭喜達人家族朋友。

光通 CPO 矽光子部分今日震盪大，現在這種創高後的當沖賣壓很常見，洗完籌碼後會繼續漲。3363 上詮創歷史高，手握某項 CPO 全球獨家技術，台積電一定要用，第四季就會出貨，股價將迎來大波段。3450 聯鈞創歷史高，九月營收估有 20~30% 的大成長，等待站穩 200 的加速下一波大波段。4979 華星光也創波段高，八月營收為第三高，近期接到大量急單，10~11 月營收會很厲害，股價也會持續好。

IC 設計連漲三天今日休息，創惟、原相、偉詮電三檔 SWITCH2 供應鏈都小跌換手，原相庫存降到 1.08 個月，這波大漲 108%，創惟降到 1.77 個月，這波大漲 125%，偉詮電降到 2.39 個月，這波只漲 54%，第四季投片大增 30%，補漲空間大拉回就是買點。

見證過實力，接下來換你自己參與了。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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分盤也擋不住 3167 大量的漲勢！ CoWoS 最強妖股當之無愧