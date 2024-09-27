量化交易害ㄟ？陸股交易破紀錄 交投熱到上交所系統當機 網友：活久見

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-27 17:41

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中國 A 股三大指數今 (27) 日開啟本週第三次集體開高模式，上證指數 (SSEC) 上漲 1.43%，深證成指 (SZI) 漲 5.74%，創業板指更飆 8.36%，創史上盤中最大漲幅紀錄，不過交投熱絡到上海證交所今日上午出現股票競價交易異常的情況。

今日上午開盤一小時，滬深兩市成交金額近人民幣 7000 億元，較昨 (26) 日同一時段增加超過 3000 億元，滬指、深證成長、創業板以及港股跟恒生科技全面攀漲。

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在買盤積極簇擁下，創業板指今日成交金額近人民幣 4400 億元，創下歷史天量，深證成指全天成交金額也接近 1 兆元，足見市場交投有多熱絡，甚至過熱導致上交所系統當機。

《新浪證券》報導，滬深三大股指今日大幅開高 1 小後後，上交所多檔相關指數分時走勢卻顯示異常，《新華財經》也發現上證指數、上證 50 和科創 50 等多個指數自 10 點以後，分時走勢幾乎走成直線。

由於交易系統出現延遲現象，上證指數在今早 10 點後成交量急劇萎縮 90% 以上，指數呈躺平狀態，上交所個股同樣呈現近乎交易停止狀態，出現系統故障問題，之後上交所在 11 點左右發布公告稱已在第一時間關注相關情況，並正在就相關原因進行排查，最終於 11 點 6 分恢復正常交易，但滬指漲幅已落後深證成指 4%。

另據《21 財經》報導，多家炒股軟體也出現延遲問題，有業內人士分析指因市場委託量非常大，客戶的撤單委託可能無法及時收到撤單成功或失敗的明確結果，屬於正常現象。

上交所交易系統出現延遲現象也上了熱搜話題，一位投資人稱這是好事，意味著行情太好到交易系統當機，並指 2014 年就是這樣，好多券商出現伺服器當機問題，有網友更稱是要交易多活躍才能造成系統當機，真是活久見 (意指活得久什麼都能見到)。