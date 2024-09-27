央行降準發威！中國股市開戶明顯激增 線上開戶要排隊近1小時

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-27 14:21

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中國 A 股三大指數周五（27 日）持續上漲，甚至因買入量太龐大，導致交易出現暫停等問題。

據《財聯社》報導，相較於前兩日觀望態度，周五開戶數量明顯激增，有的線上開戶人工認證環節排隊要近 1 個小時，且投資者咨詢行情和交易機會的頻率非常密集，交易情緒高漲。

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有華東券商分公司負責人表示，線上主動開戶數量明顯增多，統籌工作已經忙不過來。

此外，除了一般投資者進場強烈，機構投資者展現出來的意願更為強烈。有華北指標性券商營業部負責人表示，機構僅小部分落袋為安，多數表達了加倉意願，且兩融交易的交易執行申請明顯增加。

有機構經紀條線業務負責人稱：「低位搶籌的時間窗口都是很短暫的，時不我待，搶籌是頭等大事。」

另據《第一財經》報導，上交所交易系統周五午盤開盤後，有投資者反映，股票無法成交。對此，多位券商人士說，目前部分滬市股票恢復正常交易，也就是部分股票能成交，部分還不能成交，可能仍有擁堵現象，需要逐步釋放。