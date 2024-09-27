〈陸港盤後〉滬指逼近3100點 創業板指飆10%創單日最大紀錄 恒指收復2萬關

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-27 16:32

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中國 A 股三大指數周五 (27 日) 連續第 4 天收漲，滬指(SSEC) 逼近 3100 點，創業板指大漲 10%，創史上單日最大漲幅，香港股市也持續攀漲，恒生指數 (HSI) 收復 2 萬點大關，港股成交 4457 億港元創紀錄。

滬指周五收盤漲 2.89% 至 3087.53 點，深證成指飆 6.71% 至 9514.86 點，創業板指猛漲 10% 至 1885.49 點，兩市成交額合計人民幣 1.446 兆元，其中創業板指成交額 4395 億元，創歷史新高。

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根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 5221 檔股票上漲，96 檔股票下跌，平盤有 5221 檔股票。根據大智慧 VIP，兩市及北交所共有 445 檔股票漲幅在 9% 以上，1 檔股票跌幅在 9% 以上。

大盤方面，券商、金融科技股與白酒類股掀漲停潮，捨得酒業、古井貢酒、酒鬼酒、五糧液、中信證券、天風證券、銀之傑跟安碩資訊等多檔個股漲停，半導體、醫藥、地產、有色、汽車、建築等族群也都走強，銀行股則小幅走低，建設銀行跌超 4%。創業板權重股集體大漲，東方財富漲停，寧德時代漲超 10%。

中信證券指出，9 月政治局會議分析研究經濟情勢的情況較為罕見，反映決策層對加強宏觀調控力度、加強逆週期調節的重視，後續財政政策的重心或將向幫助中低收入族群、提振消費升級趨勢傾斜，支出重心的轉變有助於提升財政穩健成長的效率。會中也要求促進房市止跌回穩，考量到房市調整具一定慣性，政策見效時點仍需觀察。會上也對提振資本市場、幫扶民營企業、穩就業作出部署，建議繼續關注即將落實的《推動中長期資金入市的指導意見》《民營經濟促進法》等文件和法律，以及幫助高校畢業生、重點困難群體就業的政策措施。

此外，9 月政治局會議提及要把促消費和惠民生結合起來，促進中低收入族群增收，提升消費結構且要培育新型消費業態，也激勵白酒類股今日持續攀漲，貴州茅台過去 3 天累計上漲近 20%，市值重再度突破兩兆人民幣大關。

光大證券預估 A 股反彈持續時間和幅度將超過今年初，參考今年 2 月 6 日以來的市場行情，在估值修復之後，基本面預期能否持續修復將會是市場行情延續的關鍵。對於未來一段時間的行情，有兩大因素值得關注，一是財政政策和貨幣政策在未來一段時間的實施進度，二是經濟數據的邊際變化。

中金公司也說，9 月中央政治局會議進一步釋放政策加碼訊號，A 股升勢可望延續，平安證券則指中長期資金入市政策可望進一步提振市場信心，主要權益指數投資價值進一步凸顯，投資行為長期性和市場內在穩定性有望進一步強化，夯實資本市場平穩運作和健康發展的基礎，推動建構「長錢長投」的政策體系。

香港恒生指數周五收盤也大漲 3.55% 至 20632.3 點，恒生科技指數飆漲 5.78% 至 4453.24 點，國企指數上漲 3.01% 至 7299.9 點，紅籌指數亦攀漲 3.16% 至 3965.11 點。