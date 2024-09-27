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鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.47%，總成交額6.94億

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 10:49


台股今日電器電纜類股表現強勁，27日10:49相關指數上漲2.47%，總成交額6.94億元，大盤占比0.34%。

該產業上漲家數11、下跌家數1、平盤家數3。領漲個股億泰(1616-TW)27日10:45股價上漲0.7元，報21.05元，漲幅3.44%。

電器電纜近5日上漲2.02%，集中市場加權指數上漲3.7%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 +2.02% +3.7%
近一月 -3.88% +2.78%
近三月 -7.26% -0.56%
近六月 -2.13% +13.58%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22869.910.05%
億泰21.053.44%

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