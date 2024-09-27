盤中速報 - 電器電纜類股表現強勁，漲幅2.47%，總成交額6.94億
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 10:49
台股今日電器電纜類股表現強勁，27日10:49相關指數上漲2.47%，總成交額6.94億元，大盤占比0.34%。
該產業上漲家數11、下跌家數1、平盤家數3。領漲個股億泰(1616-TW)27日10:45股價上漲0.7元，報21.05元，漲幅3.44%。
電器電纜近5日上漲2.02%，集中市場加權指數上漲3.7%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.02%
|+3.7%
|近一月
|-3.88%
|+2.78%
|近三月
|-7.26%
|-0.56%
|近六月
|-2.13%
|+13.58%
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