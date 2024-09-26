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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.49%，報32.52元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 18:00


截至台北時間26日18:00，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.49%，暫報32.52點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.46%
  • 近 1 週：-1.92%
  • 近 3 月：-10.91%
  • 近 6 月：-10.10%
  • 今年以來：-4.86%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日下跌0.11%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.59，本日下跌0.19%
  • 美元/韓元相關性0.59，本日下跌0.46%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.64，本日下跌0.32%
  • 英鎊/美元相關性-0.61，本日下跌0.26%
  • 澳元/美元相關性-0.56，本日下跌0.65%

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美元/泰銖32.46-0.67%
韓元/美元0.00075441000000000010.00%
紐元/美元0.63070.67%
英鎊/美元1.33720.38%
澳元/美元0.6880.82%

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