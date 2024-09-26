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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌1%，報1321.33元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 20:30


截至台北時間26日20:30，美元/韓元下跌13.4點跌幅達1%，暫報1321.33點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.86%
  • 近 1 週：+1.19%
  • 近 3 月：-3.94%
  • 近 6 月：-0.30%
  • 今年以來：+3.19%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.24%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日下跌0.51%
  • 美元/泰銖相關性0.59，本日下跌0.7%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.58，本日下跌0.17%
  • 紐元/美元相關性-0.50，本日下跌0.64%
  • 英鎊/美元相關性-0.50，本日下跌0.32%

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美元/韓元1320.58-1.06%
泰銖/美元0.0307880.98%
歐元/美元1.1170.35%
紐元/美元0.6310.72%
英鎊/美元1.3390.51%

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