外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌1%，報1321.33元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 20:30
截至台北時間26日20:30，美元/韓元下跌13.4點跌幅達1%，暫報1321.33點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.86%
- 近 1 週：+1.19%
- 近 3 月：-3.94%
- 近 6 月：-0.30%
- 今年以來：+3.19%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.24%
- 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日下跌0.51%
- 美元/泰銖相關性0.59，本日下跌0.7%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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