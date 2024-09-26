華立南部物流中心明年中完工 Q3開始營運

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-26 17:06

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高科技材料通路商華立 (3010-TW) 今 (26) 日在台南佳里舉行南部物流中心上樑典禮，該物流中心佔地約 1.2 萬坪，樓地板面積逾 8,200 坪，規劃 7 座各種溫層的化學品倉庫，儲位總和超過 2 萬個，加上座落位置極佳，可充分支援南部各科學園區的儲存需求，預計明年中完工、第三季開始營運。

華立未來也將設立海關監管的保稅物流園區，以滿足客戶的作業需求，同時引進 AGV 無人搬運車，建立自動倉儲提昇作業效能，並在內部成立報關單位，提供一條龍上下游整合的倉儲物流服務。

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近年政府為強化半導體競爭優勢與提昇南台灣區域經濟韌性，加碼投資南部，積極建構南台灣半導體 S 廊帶，促使先進產業根留台灣。華立為高科技產業關鍵材料設備的供應鏈，也興建物流中心，為科技物流的基礎建設做出貢獻，協同政府並肩打造 AI 晶片製造中心，讓世界看到台灣在高科技產業的領先地位。

華立指出，目前南台灣不論是電子級或工業級的化學品倉儲供給都相當緊俏，接觸中的半導體或光電客戶皆表達強烈的倉儲需求，在南部物流中心明年中完工後，將轉由子公司全順物流負責招商營運，預計於 2025 年第三季開始試營運，屆時將提供創新型的服務，同步緩解南部各家化學倉滿倉的現況。

另外，華立為落實環境保護的社會責任，將在物流中心的屋頂設立太陽能電站，達成 2050 年淨零排放的目標。

華立今年獲頒由台灣董事學會主辦之「2024 外資精選台灣 100 強」，藉由外資投資趨勢以及市場面、基本面、永續面等三大面向，篩選出百強榜單，被評選為具潛力的績優股，更代表台灣最具國際競爭力的企業。